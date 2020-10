Emigration clandestine: Des ressortissants guinéens arrêtés pour confection de fausses cartes d’identité pour... N’eût été la vigilance des éléments de la Direction des passeports, Mohamed Barry alias Moctar Mbodji et Amadou Barry dit Ablaye Mbodji, allaient se faire établir de faux documents d’état-civil.

Mercredi 14 Octobre 2020

Afin de rejoindre leur oncle vivant en Angleterre, ces ressortissants guinéens sont venus au Sénégal pour se procurer des passeports. Au moment de leur dépôt de demande de passeport, leurs fausses cartes d’identité ont été découvertes.



Ils étaient munis de cartes d’identité nationales sénégalaise et d’extraits de naissance établis à leurs noms. Une vérification minutieuse des documents fournis, a permis de déceler que les documents établis à Diatacounda dans le département de Goudomp, pour le compte de Mouctar et Abdoulaye Mbodji, étaient des faux.



Leur tuteur Mamadou Diop a été interrogé sommairement. Ce dernier a reconnu le faux, avant de passer aux aveux. Il indique avoir utilisé des noms d’emprunt pour les nommés Mohamed et Amadou Barry afin de faciliter l’obtention de leurs passeports. Il a déclaré également avoir agi au nom de son oncle Tidiane Mbodji, basé en Angleterre, moyennant la somme de 30 000 FCfa. D’ailleurs, c’est ce même Tidiane Mbodji qui figure sur les extraits de naissances trouvés par devers eux, comme étant leur père.



C’est ainsi qu’ils ont été interpellés et conduits au commissariat de Dieuppeul en compagnie de leur complice Mamadou Diop, pour faux et usage de faux à l’état-civil. Interrogés par les enquêteurs, les mis en cause ont reconnu les faits, en attendant de faire face au juge pour répondre de leurs actes.













L’As

