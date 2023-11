Emigration clandestine: Environ 90 à 100 Sénégalais sont morts noyés, au large de la Mauritanie

L’océan Atlantique continue d’avaler la jeunesse du Sénégal et de la sous-région. Environ 797 à 850 Sénégalais et 6 Gambiens, qui se rendaient aux Îles Canaries, sont arrivés à Nouadhibou dans des pirogues en provenance du Sénégal, a appris Cridem, ce samedi. Selon sa source, 13 sont arrivés décédés et ont été enterrés à Nouadhibou, en raison de leur état de décomposition. D’après les rescapés, environ 90 à 100 dentre eux sont morts noyés en mer, rapporte "L'As".



La même source renseigne que 12 parmi ces rescapés, sont actuellement hospitalisés à l’hôpital de Nouadhibou. A Nouamghar, un des points d'accès par le sud au Parc national du banc d'Arguin, il a été également rapporté l’arrivée de pirogues avec à bord, des migrants dont plusieurs sont morts. Parmi ces rescapés qui attendent leur rapatriement au Sénégal, on compte des femmes en état de grossesse, des enfants et des bébés.