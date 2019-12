Emigration clandestine : Ibrahima Diakhaté cachait des migrants sous des sapins de Noël Le Franco-sénégalais Ibrahima Diakhaté, 30 ans, a été condamné à un an de prison ferme avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Caen et son camion 3,5 tonnes confisqué. Il convoyait des migrants dissimulés dans des sacs de couchage, dans un camion en partance pour l'Angleterre, dans le port de Ouistreham, près de Caen, selon Ouest-France repris par Libération.

La police a découvert, jeudi dernier, huit migrants irakiens cachés sous une cargaison de sapins de Noël. À Ouistreham, dans le nord de la France

Diakhaté qui vit à Nottingham, dans le nord de l'Angleterre, a avoué avoir touché 5 000 livres (6 000 euros) pour "charger un colis en route" sur la proposition d'un ami, souligne le journal. Toutefois, affirme-t-il, "je ne savais pas au début que ce serait des gens. Je sais, je n'ai pas d'excuse", niant être au courant qu’il s’agissait de trafic d’êtres humains. Diakhaté est inconnu des services de police.



