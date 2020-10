Émigration clandestine : La Direction de l'emploi débute une enquête pour connaître les vrais motifs Pape Modou Fall, Directeur de l'emploi a fait savoir lundi qu'ils ont commencé un travail d'enquête sur l'émigration par Thiaroye. L'objectif de l’enquête, a-t-il dit, c'est de connaître les vrais motifs et d'y apporter les solutions concrètes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Octobre 2020 à 07:48 | | 0 commentaire(s)|

Le phénomène de l'émigration clandestine, at-il expliqué, ne date pas d'aujourd'hui, c'est un problème national et tout le monde doit intervenir. Certains pour sensibiliser, conscientiser et d'autres pour intervenir et accompagner les potentiels migrants.



D’après l’info livrée par « Tribune », ils ont ciblé 10 zones de départ et les zones de résidence. Pour cette stratégie, ils ont élaboré 2 questionnaires, un destiné aux jeunes potentiels migrants ou qui ont déjà vécu et l'autre questionnaire est destiné aux Sénégalais habitant dans les zones de résidence qui souhaiteraient intervenir et partager leur point de vue sur la question.



Après la collecte, ils feront une analyse pour pouvoir intervenir et faire des recommandations Pour les jeunes qui manifesteront leur volonté d'être accompagné en formation, le ministère activera des projets de création d'entreprise, auto-emploi et ils feront un renforcement de capacités en employabilité et un accompagnement technique en entrepreneuriat, éducation financière, esprit d'entreprise, esprit d'entrepreneuriat et autres compétences non techniques nécessaires.



Selon le Directeur de l'emploi Pape Modou Fall, ils vont aussi les inciter à créer des projets collectifs pour un financement plus important. Ainsi, ils seront regroupés en coopérative, en consortium et encore en Gié. Pour ceux qui souhaiteront un emploi salarié, ils utiliseront le PPP et la CNEE pour les insérer.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos