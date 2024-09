Emigration clandestine : Plus de 120 Sénégalais en détresse au Niger !!!

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2024 à 18:10 | | 0 commentaire(s)|

C’est encore un appel aux autorités Sénégalaises, émis sous un cri de désespoir, reçu ce matin à Horizon Sans Frontières. Ils sont plus de 120 personnes, tous candidats à l’émigration clandestine, bloqués depuis le 14 juin au Niger.



D’après Amath Ndao, ils ont tous été refoulés depuis l’Algérie dans des conditions inhumaines.



Pour Horizon sans frontières, les jeunes, dans le désarroi, éparpillés entre Arlit, Assamaka et Tamanrasset, demandent à l’Etat du Sénégal d’abréger leur souffrance. Ils veulent retourner au pays après un projet migratoire échoué.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook