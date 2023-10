Emigration clandestine: Une Sénégalaise accouche en pleine mer, des garçons l'assistent puis jettent le bébé

C’est un fait peu habituel qui s’est produit à bord d’une pirogue partie du Sénégal pour se rendre en Espagne. La dame Astou Ndao a accouché en pleine mer, alors qu’elle bravait la Méditerranée pour se rendre en Europe.



Selon des informations de "L'Observateur", reprises par nos confrères, enceinte de 9 mois au moment du voyage, elle a accouché au milieu des candidats dans des conditions atroces. Sans sage-femme ni infirmière, elle sera assistée par les passagers. Malheureusement, elle perdra son bébé de sexe masculin. Le nouveau-né décédé, les passagers l’ont jeté en pleine mer, rapporte Astou Ndao.



« J’ai eu beaucoup de complications émaillées d’un saignement en abondance. Je n’étais assisté que par des hommes et des femmes sans aucune connaissance en la matière », relate la dame originaire de la région de Kaffrine. « Depuis ce jour, j’ai une santé précaire malgré les efforts des blouses blanches espagnoles qui m’ont accueillie ’, a-t-elle confié.



« Pendant une semaine, je ne mangeais que des biscuits et du lait en poudre, alors que je continuais à perdre du sang. J’ai frôlé la mort « , ajoute la dame de 39 ans. Qui précise que sa dignité ne lui permet de revenir au Sénégal. Et ce, pour plusieurs raisons.



« J’ai contracté une grossesse extra conjugale qui avait fini de faire de ma famille, la risée du quartier. J’ai quitté le pays sans le consentement de mes parents, encore moins de l’homme dont je portais la grossesse », a-t-elle indiqué.