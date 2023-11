Emigration clandestine: Une nouvelle pirogue partie du Sénégal débarque aux Canaries

Une pirogue partie du Sénégal est arrivée ce mardi à Tenerife avec 77 personnes à son bord. 10 d’entre elles sont dans un état grave. Personne ne sait encore s’ils ont laissé d’autres camarades dans l’Océan, renseigne Rewmi.



Les Départs continuent, les Arrivées plus difficiles se font au compte-gouttes (une dizaine de pirogues depuis début novembre contre plus de 80 au mois d’octobre).



La Marine sénégalaise a informé ce mardi avoir intercepté le lundi 13 novembre, deux pirogues avec à leurs bords un total de 325 candidats à l’émigration clandestine. Parmi eux 19 Femmes et 66 Mineurs.