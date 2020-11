Emigration clandestine/ Une pirogue chavire au large des côtes mauritaniennes: 92 migrants sénégalais portés disparus

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Novembre 2020 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

Selon "Libération", une pirogue contenant 119 migrants clandestins en provenance du Sénégal, a chaviré aux larges des côtes mauritaniennes, le 3 novembre dernier.



Et lors du chavirement, informe le journal, 92 migrants sénégalais ont été portés disparus et plusieurs corps repêchés.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos