Emigration clandestine : deux passeurs arrêtés à Joal

O. Diop et son cousin M. Diop sont dans de beaux draps. Accusés de convoyer des candidats à l’émigration pour l’Espagne, ils ont été déférés hier devant le procureur de la République par la brigade de la gendarmerie de Joal.



En effet, la gendarmerie avait récemment reçu des informations selon lesquelles des individus s’étaient donné rendez-vous à Joal où ils devaient prendre le départ pour l’Espagne.



Tout avait été planifié par les cousins Diop. Avisés, les pandores suivaient l’affaire de près. Lundi dernier, alors que les candidats au voyage s’étaient retrouvés à Joal pour prendre le départ, ils ont été interpellés par les gendarmes en civil et conduits à la brigade de gendarmerie de Joal.



Il ressort de l’enquête que les candidats au voyage avaient versé entre 300.000 à 500.000 Fcfa aux deux convoyeurs en l’occurrence O. Diop et son cousin. Au cours de l’enquête, ces derniers ont reconnu les faits.



D’ailleurs, ils ont été trahis par les écoutes téléphoniques de leurs portables qui ont révélé des communications avec les candidats au voyage. Sachant que les carottes sont cuites, les deux cousins sont passés aux aveux.











L’As