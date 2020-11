Émigration clandestine: près de 2000 morts en moins d'un mois L'histoire des gays et lesbiennes, le remaniement et l'émigration sont les sujets les plus abordés ces dernières semaines au Sénégal. Et pour ce dernier secteur, le voyage vers l'Espagne à travers la mer a fait près de deux mille (2000) morts en moins d'un mois, relaye Tribune.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Novembre 2020 à 05:41 | | 0 commentaire(s)|

C'est le chiffre macabre avancé, deux mille morts en moins d'un mois, depuis la recrudescence de l'émigration clandestine au Sénégal et les pays environnants.



L'océan est devenu un vrai cimetière pour les jeunes qui doivent renoncer, selon Tribune et l'Etat doit veiller davantage.



Ceci en se fiant aux différents témoignages de rescapés et études.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos