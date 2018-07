Émigré d'Angleterre, Insa Sané battu à mort, puis abandonné dans la rue aux Parcelles Assainies

Insa Sané a été sauvagement pris à partie, tué, puis abandonné dans les rues de l’Unité 20 des Parcelles Assainies de Dakar par un groupe de jeunes de la localité. Le défunt était en bisbilles avec ses bourreaux, qui se sont acharnés sur lui.



Ils revenaient tous d’une virée nocturne bien arrosée dans un lieu de détente du coin. On ignore cependant le mobile de la rixe entre eux. Toutefois, des témoins renseignent que Sané et ses compagnons se hurlaient dessus et échangeaient des propos durs dans la rue.



Sané se bagarre nuitamment avec un groupe de jeunes dans la rue et se fait malmener



Soudain, une bagarre éclate entre le nommé Sané et ses deux «amis», qui unissent leurs forces, se jettent sur lui et commencent à le bastonner. Sané réplique aux coups et tente de faire face aux assauts répétés de ses antagonistes. Ces derniers profitent de la supériorité numérique, envoient au sol l’émigré en Angleterre et se mettent à le rouer de coups.



Des témoins voient la scène de bastonnade, accourent et s’interposent entre les bagarreurs. L’un de ses deux compagnons trompe la vigilance des intervenants, surprend Sané au sol et tente de lui asséner un coup au niveau de la tête. Mais, les passants se dressent sur son chemin et l’empêchent de cogner sur le jeune garçon.



Séparé de ses antagonistes, rapportent des témoins, le nommé Sané, quoique mal en point, se relève tout de même, marche clopin-clopant dans la rue et tente de regagner son domicile à l’Unité 18. Un passant le rejoint, l’interpelle et se propose de l’aider à rentrer à la maison. Mais, Sané continue son chemin et ne pipe mot à son interlocuteur. Qui se garde d’insister, traverse la route et s’en va tranquillement vaquer à ses occupations.



L’émigré en Angleterre s’écroule brusquement, se tord de douleurs atroces et agonise dans la rue



Gravement blessé, Sané peine à poursuivre son chemin, s’affale brusquement et commence à se tordre de douleur. Il roule au sol, se débat dans tous les sens et se met à agoniser dans la rue. Un passant identifie le jeune homme, le trouve dans un piteux état et court alerter un voisin d’immeuble du bonhomme, qui gère un atelier de couture au rez-de-chaussée de la bâtisse.



Celui-ci informe la famille Sané, qui se rend dare-dare au lieu indiqué et trouve l’agonisant. Les proches l’embarquent dans un véhicule et l’acheminent au centre de santé Dabakh Malick des Parcelles Assainies. Mais, vu la gravité des blessures du jeune homme, les blouses blanches réfèrent immédiatement ce dernier à l’hôpital général de Grand-Yoff.



Le blessé est aussitôt admis au service des urgences. Mais, face à la dégradation de son état de santé, il est alors conduit à la salle de réanimation. Mais, après quatre jours de lutte intense contre la mort, Sané rend les armes et décède durant la journée du vendredi 27 juillet.



Il a eu le pied droit cassé, l’arcade sourcilière ouverte et un traumatisme crânien ; les meurtriers recherchés



Les limiers du commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies de Dakar sont aux trousses des présumés tortionnaires et meurtriers du nommé Insa Sané. Ils ont en effet lancé la traque aux mis en cause et se sont déployés aux quatre coins de la commune et ses environs, pour les retrouver et les mettre aux arrêts.



Mais, avec le professionnalisme du commissaire Marème Diao et ses hommes, l’on souffle que l’arrestation des présumés assassins en fuite du jeune Sané n’est plus qu’une question de temps. D’autant que les limiers sont sur une bonne piste et ont déjà identifié les fuyards. Le corps du défunt est encore à l’hôpital pour les besoins de l’autopsie.













Les Echos