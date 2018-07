Émilie Fiorelli annonce sa rupture avec Mbaye Niang

La gagnante de "Secret Story 9" a fait une annonce choc en story Instagram, ce lundi 2 juillet 2018. Émilie Fiorelli Fiorelli a en effet révélé avoir rompu avec le footballeur MBaye Niang. Le couple a une petite fille prénommée Louna, née en avril dernier.



Émilie Fiorelli a annoncé une bien triste nouvelle sur Instagram, ce lundi 2 juillet 2018. La gagnante de Secret Story 9 a révélé à ses abonnés qu'elle n'était plus en couple avec M'Baye Niang, avec qui elle a eu sa fille Louna (née le 22 avril dernier). "Je ne suis plus avec M'Baye. Veuillez respecter ma décision. Merci", a-t-elle simplement écrit sur Instagram. Elle n'a en revanche pas souhaité s'épancher sur les raisons de leur séparation.



La mauvaise nouvelle tombe alors que des rumeurs de séparation pointaient le bout de leur nez depuis quelques semaines. "M'Baye est footballeur, pas magicien, donc il ne peut pas être en Russie [pour la Coupe du monde, NDLR] et à la fois avec moi !, avait-elle lancé. Ça nous arrive de nous disputer, on ne vit pas dans le monde des Bisounours ! Donc, par impulsivité, on a supprimé nos photos. Rassurez-vous, en dehors des réseaux sociaux, on a bel et bien une vie !" De son côté, le jeune papa avait également réagi en postant : "À sortir des articles, sortez des choses vraies au moins au lieu de sortir pour vendre !"



Pour rappel, Émilie et le footballeur étaient ensemble depuis bientôt deux ans. Ils se sont rencontrés peu de temps après la participation de la jeune femme à Secret Story, en 2016.











Source Purepeople