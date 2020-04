Emission Djokko de Leral.TV: Babacar Gaye jette masque et gants pour lister les tares de la risposte étatique contre le COVID-19 (Vidéo) Invité de l’émission Djokko de Leral.TV, l’ancien ministre libéral n’est y pas allé de main morte. Même s’il a salué certaines mesures du gouvernement, sans masque, ni gants Babacar Gaye a listé beaucoup de failles dans la riposte contre le Coronavirus, allant même jusqu’à des présomptions de délit d’initié...

Le ministre Babacar Gaye, était l’invité de l’émission Djokko de Leral TV sur l’actualité du moment qui marque le paysage médiatique mondial: le Coronavirus alias COVID-19.

Sur la pandémie, force est de reconnaitre selon lui, qu’aucun pays n’y échappe et l’OMS l’a declarée d’ampleur mondiale, les grandes puissance tout comme les pays les moins développés. Mais selon lui, les mesures chinoises ont connu un grand succès, avec l’exemple de Wuhan presque déconfinée pour une ville qui compte près de trente millions d’habitants, alors que l’Europe et les Etats-Unis sont durement touchés.

Les populations vieillissantes durement touchées, même si elle touche tout le monde, capacité de résistance est plus significative chez les jeunes. Avec le travail accompli, le personnel de la santé est à encourager et à féliciter, a-t-il insisté.

Pourtant, l’homme avait averti le président Macky Sall dans les mesures de prévention, car via un Post sur Facebook avant que le Sénégal ne soit touché, il avait cité les mesures à prendre pour éviter la propagation communautaire. Mais malheureusement ces conseils ont été ignorés.

Il avait proconisé des hopitaux mobiles, l’interdiction des manifestations, le régulation du transport public et un soutien aux populations démunies.

Sa force Corona221, composés de 100 000 jeunes comme armée contre le covid est un idéal pour une bonne stratégie.

Éclairage sur les cas quotidiennement cités

Avec la propagation rapide de ce la fléau et sur une éventuelle faille du couvre-feu, voire même la faute de l’Etat, Babacar Gaye fustige la décision de deux poids deux mesures appliquée entre les Loumeu ou marchés hebdomadaires et les marchés quotidiens comme Colobane, Gueule-Tapée... Selon lui, la fermeture des marchés hebdomaires moins porteurs de risques par rapport aux autres marchés est injuste.

Et même concernant les régions, beaucoup de communes n’ont été touchées que bien plus tard, souvent pour des cas importés

Sur les mesures concernant le transport inter urbain , il ne valide pas non plus la stratégie du gouvernement, car selon lui le flux qui fait la navette quotidienne entre Dakar et sa banlieux est 10 fois plus important de celui entre les régions.

Car c’est en quelques sorte autoriser la mobilité entre des localités touchés et d’autres qui ne le sont pas. “Non c’est le flux qui importe, d’autant plus que les villes et régions ne sont pas délimitées par des barrières ou frontières!”, a-t-il soutenu.

Fonds Covid-19 ou 69 milliards de F CFA répartis entre 12 personnes

Invité à se prononcer sur sur le Comite de suivi et évaluation pour une transparence dans la gestion des fonds, il a insisté et souligné qu’il ne s’agit pas d’un comité de Gestion, ce qui était sa première proposition. C’est pourquoi, des scandales risquent de jalonner les fonds, car Macy Sall a mis la charrue avant les boeufs. L’homme soupçonne même un délit d’initié dans l’attribution des marchés

“Le riz, le sucre, l’huile tout est discutable ! “ a-t-il indiqué, car selon lui ce Fonds n’est rien d’autre que 69 milliards de F CFA répartis entre 12 personnes.

Mieux pour lui, par envoi et transferts d’argent, les tous ménages et commerçants sénégalais en auraient bénéficié. Mais pire, cette image de ce fonds renvoie à celle des bourses familiales piégées, et destinées à des militants APR, des familles ciblées, des proches du régime.

Recommandations pour rectifier le tir

Sur les recommandations pour rectifier les failles décelées, le ministre Babacar Gaye renvoie à la force préconisé Corona221.

Entre autres mesures il conseille la surveillance draconienne des portes d’entrées du virus, la mobilisation 100.000 jeunes volontaires formés aux techniques de sensibilisation sur les mesures de préventions sanitaires afin de couvrir les 557 communes du Sénégal et d’une réserve sanitaire, mais aussi du matériel médical adéquat et des intrants pour le diagnostic et la prise en charge médicale, mais surtout de respecter les mesures, d’éviter les sorties, ensuite ériger des sites hospitaliers d’urgence à Diamniadio à l’image du “Village du Fesman” pour parer à toute éventualité.

Le dernière mesure plus drastique est la traque aux homme d’affaires qui se gouffrent des milliards du peuple, sur les fonds destinés à combattre le Covid-19.



