Emission Siiw avec Momo de Pod et Marichou : « le Cinéma après tout, est une passion et, j'ai du plaisir à incarner mes rôles » Scénariste et directeur artistique dans la structure Marodi productions, Mouhamed Sylla, dit Momo dans la série Pod et Marichou dans un entretien, accordé à Leral.net a évoqué son parcours scolaire dans divers établissements de la capitale sénégalaise. Mais aussi, sa passion pour le cinéma et l’art cinématographique. L’acteur semble dire qu’il ne connaît pas seulement, que le cinéma. Mais, il a aussi, des acquis intellectuels solides dans d’autres domaines de la vie. Ainsi, il estime après tout que le Cinéma est une passion et qu’il a du plaisir à incarner ses rôles.

Mardi 11 Septembre 2018 à 14:23



