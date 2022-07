Emission obligataire : le Sénégal lève 38,34 milliards de FCfa sur le marché de l’Uemoa Le Sénégal vient de lever, ce vendredi 15 juillet 2022, sur le marché financier de l’Uemoa, la somme de 38,34 milliards de francs Cfa. Ceci, à l’issue d’une émission obligataire de relance du Trésor d’une durée de 3 à 7 ans. L’information est donnée par le ministère des Finances et du Budget, dans une note reçue par Seneweb.

D’après le communiqué qui présente les «résultats de l'émission obligataire effectuée ce jour (vendredi 15 juillet 2022)», 35 milliards de francs Cfa étaient mis en adjudication, alors que le montant des soumissions était de 90,46 milliards, soit un taux de couverture de 258,47 %.



Le montant de 38,34 milliards de francs Cfa a été retenu et réparti ainsi : «12,66 milliards à 3 ans au taux de 5,08% ; 18,21 milliards à 5 ans au taux de 5,46 % et 7,47 milliards à 7 ans au taux de 5,84 %.»



Ces résultats, souligne les services d’Abdoulaye Daouda Diallo, «attestent de la confiance des investisseurs dans la qualité de signature du Sénégal qui continue à conforter son statut d'émetteur souverain de référence sur le marché de l'Uemoa».















