Emmanuel Adébayor: "Les "Lions" ont fait vibrer l'Afrique, ils peuvent créer la sensation au Qatar..." Emmanuel Adebayor n'a pas tari d'éloges sur les "Lions" durant la Coupe d'Afrique. A l'en croire, les "Lions" l'ont "fait rêver et cela est loin d'être fini", a-t-il déclaré.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Février 2022 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|

« Les joueurs du Sénégal m’ont fait rêver durant la CAN. Ils étaient préparés à aller chercher cette coupe. Courage, combativité, détermination, solidarité, les gars ont vraiment assurés.



J’aime aussi l’Égypte, mais il faut reconnaître qu’une grande partie du continent africain supportait la bande d’Aliou (Cissé). Et ce n’est pas fini.



Cette équipe peut créer la sensation au Qatar, ils vont faire vibrer l’Afrique.»

Dame DIENG