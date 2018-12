Emmanuel et Brigitte Macron se sont accordés quatre jours de vacances à Brégançon

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont séjourné au fort de Brégançon, révèle "Le Parisien" lundi 31 décembre. Le Président en a profité pour laisser un mot dans le livre d'or de Bormes-les-Mimosa, où il explique avoir passé quatre jours "de réflexion, de lecture et de promenade".



Ni vus ni connus (ou presque)... Après avoir passé plusieurs jours au Tchad pour l'"opération Barkhane", Emmanuel Macron est rentré en France. Le président de la République a eu le plaisir de retrouver les siens, et plus particulièrement son épouse Brigitte. Mais alors qu'ont bien pu faire Emmanuel et Brigitte Macron pour les fêtes de fin d'année ? On connaît désormais la réponse : le couple présidentiel a profité de quelques jours de repos, bien loin du mouvement des "Gilets jaunes" ou encore de la récente polémique d'Alexandre Benalla et de ses passeports diplomatiques.



En toute discrétion, Emmanuel et Brigitte Macron ont séjourné quatre jours dans le Var, révèle le journal du Parisien. Comme le rapportait Var Matin samedi 29 décembre, le chef d'Etat et son épouse avaient été aperçus la veille au soir dans le golfe de Saint-Tropez. Et si certaines rumeurs laissaient à croire que tous deux s'étaient ensuite rendus dans la demeure de la réalisatrice Danièle Thompson, située sur les hauteurs de la ville, l'Elysée avait tenu à démentir cette information auprès de Closer. Deux jours plus tard, on apprend qu'Emmanuel et Brigitte Macron ont en réalité passé plusieurs jours au fort de Brégançon, la résidence d'été des présidents de la République française.



Un séjour reposant

Lors de son passage au fort de Brégançon, Emmanuel Macron a laissé un message dans le livre d'or de Bormes-les-Mimosas. "Ces quatre jours parmi vous de réflexion, de lecture et de promenade ont accompagné avec bonheur la fin de cette année", a-t-il salué. Un message que le maire de la commune, François Arizzi, a partagé sur sa page Facebook.



Après ce bref séjour, le chef de l'Etat et son épouse sont rentrés en direction de la capitale, Saint-Sylvestre oblige. Emmanuel Macron doit enregistrer ses vœux depuis son bureau de l'Elysée, des vœux qui seront diffusés ce lundi 31 décembre à 20h.

