Emmanuella Mayaki, la Nigériane de 10 ans embauchée pour donner des cours dans une école au Royaume-Uni Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019 à 11:42 | | 0 commentaire(s)| Emmanuella Mayaki n'est pas une enfant comme les autres. C'est une génie de l'informatique. Alors que la plupart des enfants de son âge sont scolarisés, Emmanuella Mayaki, âgée seulement de 10 ans, gagne déjà sa vie en tant qu'enseignante dans une école en Angleterre.

Elle a récemment été embauchée pour dispenser des cours d’informatique à l’école primaire Southfields de Coventry, en Angleterre.



Mayaki, née le 7 janvier 2009, a fait son entrée dans le monde des TIC à l’âge de 7 ans. en 2016, elle a obtenu un diplôme en Publication assistée par ordinateur, Advanced Excel, Adobe Page Maker, Advanced Power Point et CorelDraw.



En 2018, elle s’est inscrite pour étudier le développement Web et le design graphique au NIIT et s’est également inscrite pour le développement d’applications mobiles chez Tech24. Elle a ensuite développé son application mobile et a conçu son propre site Web, connu sous le nom d’Emma’s ICT Academy.



Elle est experte en HTML, CSS, JavaScript, JQuery, WordPress, PHP, MySQL, Graphic Design, Java et Python.



À l’école primaire Southfields, à Coventry, en Angleterre, Mayaki donne des cours à d’autres enfants de son âge dans un code club.



Elle espère apprendre davantage de langages de programmation comme Prolong et Lisp. Son ambition est très grande.

« Je veux devenir ingénieure en Machine Learning parce que j’ai de l’expérience en programmation et parce que mon travail consiste à programmer des machines pour effectuer des tâches spécifiques. Ma connaissance des logiciels modernes comme Eclipse, que j’utilise pour programmer des applications Java, est aussi l’une des raisons pour lesquelles je veux devenir ingénieure en Machine Learning. »



Emmanuella Mayaki affirme qu’elle a accepté de donner cours aux enfants de son âge parce qu’elle croit que la technologie c’est l’avenir. « Dans le code club, j’enseigne le HTML et le CSS, ainsi que le graphisme parce que si vous construisez un site web, vous avez besoin de quelques graphismes à ajouter à la page. »

« Aujourd’hui, mon application est déjà sur Google play store. A travers cette application, je transmets mes connaissances en codage et graphisme. Je me souviens qu’à l’âge de sept ans, je me suis fixée comme objectif de devenir une conceptrice et une analyste web professionnelle à l’âge de neuf ans, et je l’ai atteint », a-t-elle confié à Vanguard.



Mayaki voudrait que le gouvernement nigérian mette en place une infrastructure qui permettrait aux enfants du pays d’acquérir des compétences en informatique et d’être capables de coder.







AFRIKMAG



