Emploi salarié dans le secteur moderne : Une hausse de 6,4% observée au 3ème trimestre 2020

Selon la même source, au troisième trimestre 2020, les effectifs salariés dans le secteur secondaire ont rebondi de 10,1% en rythme trimestriel, après un repli de 5,7% au trimestre précédent. Cette reprise des embauches est surtout observée dans les industries (+11,9%), notamment l’agroalimentaire (+24,1%) et la fabrication d’autres produits manufacturés (+8,3%). Dans cette dernière branche, une hausse accrue des effectifs est notée dans la fabrication de produits pharmaceutiques (+53,8%) et « la production de métallurgie et de fonderie » (+13,4%). Également, une augmentation timide de 0,3% des emplois est également enregistrée dans les industries chimiques. Par contre, les effectifs salariés ont baissé dans les activités extractives (-5,2%), la « production et distribution d’électricité et de gaz » (-3,7%) et la construction (-3,4%).



Sur une base annuelle, l’emploi salarié du secteur secondaire a également progressé de 10,2% au troisième trimestre 2020. Toutefois, souligne la Dpee, des pertes d’emplois sont enregistrées dans le « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-2,4%), la fabrication de produits chimiques (-4,7%), la « production de ciment et d’autres matériaux de construction » (-2,5%), « l’électricité et le gaz » (-2,4%) et « l’eau, l’assainissement et le traitement des déchets » (-19,7%). L’emploi dans les Btp a quant à lui augmenté de 4,5% sur la période.



A fin septembre 2020, l’emploi salarié dans le secteur tertiaire a progressé de 1,5% comparativement à fin juin 2020, à la faveur des postes pourvus dans les services (+2,4%). Ainsi, les effectifs salariés ont augmenté, principalement, dans les services de soutien et de bureau (+6,5%), les services immobiliers (+10%), le transport (+0,7%) et les activités financières et d’assurance (+0,7%). Des pertes d’emplois sont, toutefois, dénotées au niveau des services d’« hébergement et de restauration » (-1,9%), de « l’information et communication » (-0,5%), de l’enseignement (-0,8%) et des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-9,5%). L’emploi dans le commerce est globalement ressorti en baisse de 2,1% sur la période, en liaison avec le commerce de gros (-2,9%) et de détails (-3,6%).

Adou FAYE

Source : https://www.lejecos.com/Emploi-salarie-dans-le-sec...