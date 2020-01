Employée à EDK: Elle a été agressée et violée dans la banlieue

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2020 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

La série de viols et d'agressions se poursuivent. Une employée d'EDK a été agressée et violée, rapporte Les Échos.



Les faits ont eu lieu, avant-hier, dans la banlieue dakaroise.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos