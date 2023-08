Emprisonnement de Hannibal Djim: Des Sénégalais du Canada dénoncent et alertent

Des Sénégalais du Canada sont fortement préoccupés par la situation de Mohamed Samba Djim dit Hannibal. Ce dernier, emprisonné depuis plus de 6 mois pour blanchiment d’argent et fraude fiscale au prétexte que son entreprise Kopar Express financerait les activités de Pastef, court un danger de mort. La grève de la faim entamée par Hannibal pour dénoncer son emprisonnement tout en soutenant « préférer mourir que de rester en prison pour un mensonge mal ourdi » a fortement affaibli l’homme, raconte LeTémoin.



L’objectif de sa diète est de dénoncer sa détention arbitraire. Le dimanche 06 août, il a piqué une crise et depuis le 10 août il est en réanimation à l’hôpital Principal de Dakar. Une situation qui a poussé près de 60 Canadiens d’origine sénégalaise vivant avec Hannibal au Québec comme résident canadien à signer une pétition pour exiger « des autorités sénégalaises la libération immédiate et sans conditions de notre compatriote et de tous les détenus politiques dont le nombre dépasse aujourd’hui la barre des 1000. En même temps, nous interrogeons le mutisme du gouvernement canadien qui a été mis au courant depuis le début par le biais du ministre des Affaires étrangères (lettre déposée le 24 février 2023) et de l’ambassadrice du Canada au Sénégal (lettre envoyée le 13 février 2023). Le Canada, pays de droits de l’homme, ne doit pas accepter qu’un résident canadien, ingénieur en qualité, sécurité et environnement, meure en détention pour un dossier aussi vide. Nous invitons solennellement la diplomatie canadienne à agir avant que l’irréparable ne se produise. Mohamed Samba Djim doit retrouver sa liberté et regagner le Canada pour enfin matérialiser sa volonté de débuter son doctorat au Québec » écrivent ces compatriotes.



Pour rappel, Hannibal était venu à Dakar en janvier 2023 pour se marier. Par la suite, il avait arrêté le 08 février 2023 devant son domicile sans notification. Les enquêteurs parlaient d’une publication qu’il aurait faite sur Facebook 3 mois avant cette interpellation. Le jeudi 09 février 2023, ils ont parlé de son appartenance à une soi-disant force spéciale et avant la fin de la journée, ils ont abandonné cette idée pour dire qu’il se cache derrière le financement des activités politiques du principal opposant au régime, Ousmane Sonko. Le vendredi 10 février 2023, les enquêteurs sont revenus avec un nouveau dossier en disant qu’il est le propriétaire de Kopar Express, une entreprise sénégalaise de transfert d’argent et que cette dernière opère dans du blanchiment et de la fraude fiscale. Pour information, notre compatriote est très connu au Sénégal depuis des années du fait de sa capacité à lever des fonds pour financer des malades (plus particulièrement ceux atteints de cancer) et des nécessiteux.

