Emprisonnement de Khalifa Ababacar Sall, ses avocats et proches analysent La sentence est tombée comme un couperet, 5ans d'emprisonnement ferme et 5 millions . C'est la décision rendue par le tribunal correctionnel de Dakar,qui a retenu les délits de faux et d'escroquerie portant sur des derniers publics à l'endroit du maire de Dakar . Un verdict très discutable a lâché ses conseillers pendant que ses proches parlent, eux, de parodie de justice

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Mars 2018 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook