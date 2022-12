Emprunt obligataire : L'Etat du Sénégal veut 150 milliards FCfa du marché financier de l'UEMOA Depuis le jeudi 15 décembre 2022, l’Etat du Sénégal, à travers la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor (DGCPT), sollicite un montant de 150 milliards FCfa au niveau du marché financier de l’UEMOA, à travers l’émission d’un emprunt obligataire par appel public à l’épargne dénommé <>,a appris Le Journal de l’économie Sénégalaise (LEJECOS), auprès de la Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) EVEREST Finance, arrangeur et chef de file de l’opération.

Il faut rappeler que EVEREST Finance est la troisième SGI sénégalaise agréée le 30 mars 2016, par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), devenu actuellement Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA). Au 30 juin 2022, EVEREST Finance a été classée en Trading, 2e au Sénégal et 7e en Zone UEMOA. C’est certainement toutes ces considérations qui ont conduit le Ministre des Finances et du Budget, à choisir cette SGI pour mener à bien l’emprunt.



Cette opération, qui prend fin en principe le 27 décembre 2022, a été autorisée par l’arrêté 037262 du 13 décembre 2022 du ministre des Finances et du Budget. Mais la souscription peut être raccourcie, prolongée ou déplacée à la discrétion de l’émetteur, après avis de l’AMF-UMOA.



Selon les responsables de EVEREST Finance, le montant mobilisé via cette émission obligataire, servira essentiellement au financement d’une partie des investissements, en vue de la poursuite de la transformation structurelle de l’économie.



Dans le cadre de cette opération, le Trésor Public a émis 15 millions d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCfa, soit un montant indicatif de 150 milliards FCfa.



La date de jouissance des titres sera fixée dans les 5 jours suivant la clôture de l’opération de souscription.



Quant au taux nominal annuel de l’emprunt, il est 5,95%. La durée de l’emprunt est de 12 ans, couvrant la période 2022-2034.



Le remboursement de l’emprunt se fera par amortissement constant annuel, après un différé de 3 ans.

