Emprunt obligataire : La BOAD recherche 148,500 milliards FCFA sur le marché financier de l’UEMOA.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2023 à 13:00 | | 0 commentaire(s)|

Il faut noter que compte tenu de la qualité de la signature de l’émetteur noté AAA, l’opération de souscription peut à tout moment clôturés par anticipation.



Selon les responsables de la Banque, le projet BOAD DOLI-P porte sur la titrisation des créances de la BOAD avec pour objectif d’optimiser le bilan de la banque. <<Cela va permettre à la BOAD d’augmenter ses capacités de financement des économies de l'UEMOA sans recourir à son bilan>>, précisent-ils.



Selon eux, le produit de l’emprunt sera utilisé par la BOAD pour financer le plan stratégique 2021-2025 “Djoliba”. Ce plan a pour mission de promouvoir un développement équilibré des Etats membres et contribuer à l’intégration économique en Afrique de l’Ouest. En 2025, Djoliba aura permis d’accroître significativement l’effet favorable des projets financés dans la zone UEMOA et de maximiser l’impact sur le développement de la Région.



Les domaines prioritaires du plan Djoliba sont : les infrastructures (Transport et digitalisation) avec 12 700 km de routes à mettre en place pour améliorer les infrastructures de transport et faciliter le déplacement des populations et des biens dans l'UEMOA, l’agriculture et la sécurité alimentaire avec 12 170 hectares de terres à aménager pour permettre la production de 170 300 tonnes de riz par an, l’énergie (Développement des ressources naturelles, production et accès équitable à l’énergie) avec 380 MW de capacité supplémentaire pour améliorer le taux d’électrification et la desserte énergétique dans l'UEMOA, la santé et l’éducation avec 87 700 m3 / jour supplémentaire d’eau potable à produire en moyenne et l’immobilier (tourisme et habitat social)avec de nouveaux logements qui permettront la réduction substantielle du déficit de logements.



Le prix de l’émission est de 10 000 FCFA avec un taux du coupon garanti par la BOAD de 6,10%.

La durée de l’emprunt est de 7 ans couvrant la période 2023-2030.



L’amortissement du capital et les paiements des intérêts sont semestriels sans différé.



Oumar Nourou





Source : A compter de ce lundi 20 mars 2023 et jusqu’au lundi 3 avril 2023, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est à la recherche d’une somme de 148,500 milliards de FCFA par appel public à l’épargne sur le marché financier de l’UEMOA à travers le projet dénommé Fonds commun de titrisation de créances (FCTC) BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030.Source : https://www.lejecos.com/Emprunt-obligataire-La-BOA...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook