Emu par le viol suivi de meurtre de Bineta Camara, Aliou Sow demande le rétablissement de la peine de mort

La mort atroce de Binta Camara, violée puis tuée dans la nuit du samedi à dimanche dernier au quartier Sara Guilléle de Tambacounda, suscite l’indignation générale. Dans les réseaux sociaux comme dans les médias, certains en appellent aux solutions radicales. C’est le cas de l’ancien ministre Aliou Sow.



Dans une publication reprise par l’As, il plaide pour le rétablissement de la peine de mort pour mettre fin à ces crimes. « Le meurtrier de Bineta et des autres victimes ne mérite pas aucune place dans notre société civilisée. Lui réserver le sont qu’il mérite, ne ferait point de nous des barbares comme lui », écrit-il, avant de rappeler s’être opposé pour son abolition.



« Quand le président Wade dans son humanisme légendaire et l’affirmation de son attachement aux droits humains, a proposé l’abrogation de la peine de mort au Cabinet, j’étais un des rares avec un autre défunt ministre, à défendre des arguments en faveur de son maintien. L’actuel président de la République (Macky Sall) était présent. J’avais donné des exemples de cette nature et le sort réservé aux gangsters qui allait en découler », dit-il.

