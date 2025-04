En Corée du Sud : Macky Sall, chantre de la paix et du développement Le Président Macky Sall séjourne actuellement à Séoul, en Corée du Sud, à l’invitation du Sunhak Peace Prize, qui organise le Sommet de la Fédération pour la Paix universelle. L’ancien président sénégalais a délivré la leçon inaugurale de l’événement, centrée sur les voies et moyens de bâtir une paix durable dans le monde.



« Dans un contexte mondial qui voit les conflits, l’extrémisme violent, le réchauffement climatique et les crises économiques et sociales menacer les équilibres fragiles, souligne-t-il, il faut bâtir de nouveaux consensus pour réformer significativement la gouvernance mondiale ».



Sur les grands enjeux d’un monde en mutation, Macky Sall propose l’invention de nouvelles solutions pour garantir la paix et le progrès économique et social.



L’accroissement de la pauvreté et des inégalités, les bouleversements géopolitiques majeurs ont des conséquences imprévisibles, notamment pour les économies africaines. C’est la raison pour laquelle, insistant sur la lutte contre les inégalités en vue de promouvoir la paix, il rappelle son combat contre le renchérissement de la perception du risque en Afrique, le caractère exorbitant des taux d’intérêt et la transformation de la dette en fardeau pour des économies qui ont besoin d’un volume massif de capitaux pour lancer de vastes chantiers d'infrastructures notamment.



Macky Sall a rappelé la récente initiative lancée en Afrique du Sud, par neuf anciens chefs d’État dont lui-même, sur la réforme des mécanismes de la dette, en vue de permettre l’émergence des pays africains. Il souligne que relever le défi de la mobilisation des ressources pour les pays en développement permettra d’investir massivement pour financer les économies et construire des systèmes résilients et porteurs de progrès.



L’ancien président a fini son discours par un appel puissant au monde : « Malgré les défis complexes, il faut garder foi en la paix et en un avenir meilleur pour tous » avant d’ajouter : « La paix se construit dans le dialogue, le respect mutuel, la tolérance, la justice et la solidarité »



En marge de la cérémonie officielle, Macky Sall a eu un entretien avec Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l’ONU et ancien président du Centre mondial pour l’adaptation au changement climatique. L’ancien président sénégalais a succédé à ce poste au coréen.



Pour rappel, Macky Sall est lauréat du Prix Sunhak pour la Paix en 2020, avec Ban Ki-moon.













