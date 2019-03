En Côte d’ivoire, Kémi Séba menacé d’arrestation

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2019 à 15:32 | | 0 commentaire(s)|

C’est l’activiste lui-même qui fait l’annonce sur sa page facebook. « Alerte. La police Ouatariste vient de faire arrêter une partie du staff de Kémi Séba, présent en Côte d’ivoire dans le cadre d’une mobilisation pacifique contre le néocolonialisme. Un avis de recherché est lancé contre Kémi Séba actuellement. Avec des autorités ivoiriennes comme celle-ci, le colon n’a pas de souci à se faire », peut-on ainsi lire.



Stellio Gilles Robert Capo Chichi alias Kemi Seba de son vrai nom, est sur les bords de la lagune Ebrié depuis samedi 23 mars 2019. Célèbre anticolonialiste qui lutte contre le FCFA et l’impérialisme occidentale, il s’en prend régulièrement aux Présidents Alassane Ouattara de la Cote d’Ivoire et Macky Sall du Sénégal, deux des dirigeants qu’il présente comme les défenseurs de la politique française en Afrique.













Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos