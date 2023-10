En Guinée, au Ghana et au Bénin: La Bad renforce les capacités de plus de 4 000 Mpme

Selon un communiqué de presse, ce projet va contribuer au renforcement des capacités de 4 500 micros, petites et moyennes entreprises (1750 en Guinée, 1750 au Ghana et 1000 au Bénin), dont 50 % d’entreprises dirigées par des femmes.

Outre les représentants de la Banque et de Dti, des représentants de la direction nationale des investissements publics de la Guinée, du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, ainsi que de la directrice de la startup OZE, partenaire de mise en œuvre du projet ont participé à la conférence de presse de lancement du projet.



« Nous tenons à adresser nos remerciements à la Banque africaine de développement pour ses multiples appuis à la République de Guinée dans le cadre de la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Notre pays a placé la jeunesse au cœur de l’action du gouvernement de transition, et de ce fait, le projet bénéficiera de l’appui nécessaire des autorités pour sa mise en œuvre », a déclaré Aminata Kouyaté, directrice nationale de l’emploi et de l’auto-emploi qui représentait le ministre de la Jeunesse et des Sports. Elle a souligné la qualité du travail de l’Ong « Osez Innover » depuis sa création, saluant les bonnes relations avec le gouvernement guinéen pour la mise en œuvre des actions visant à soutenir l’entreprenariat social.



Richard Doffonsou, économiste pays en chef pour la Guinée qui représentait le responsable de la Banque en Guinée, a rassuré l’Ong de l’appui de la Banque pour la mise en œuvre réussie du projet. Il a invité l’ensemble des acteurs à travailler sur la durabilité des résultats du projet afin de permettre aux bénéficiaires de grandir et de devenir des moyennes puis de grandes entreprises.



Le directeur pays de « Osez innover » et coordonnateur du projet Djibril Souaré, a salué la Banque et les partenaires pour la confiance placée en sa structure à travers le financement du projet. Il a promis de tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif assigné à son organisation.



Pour faire face au défi du chômage des jeunes, « Osez innover » s’investit dans la formation, le financement et l’accompagnement post-financier des porteurs de projets. Créé en février 2013 par des jeunes guinéens avec l’appui de volontaires du Corps de la paix du gouvernement américain résidant en Guinée, elle a participé à la mise en œuvre de plus de 40 projets portés par des jeunes sur l’ensemble du territoire guinéen, pour plus de 3 millions de dollars américains. Plus de 12 000 jeunes ont été formés en entreprenariat social, 400 entreprises créées et fonctionnelles avec 800 emplois directs créés.



Le Projet d’accroissement de la résilience des micros, petites et moyennes entreprises en Guinée, au Ghana et au Bénin est financé par un don de 927 807 dollars américains de la Banque africaine de développement. Le financement provient des ressources du Fonds fiduciaire multi-donateurs pour l’entreprenariat et l’innovation des jeunes (Yeimdtf). L’accord de don a été signé, par la Banque le 24 février 2022 pour une durée de mise en œuvre de 18 mois.



