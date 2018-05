En Inde, un bébé est mort à cause d’un stupide selfie L’Inde compte le plus grand nombre de tués par selfies et cette morbide tendance a conduit les autorités du pays à lancer une vaste campagne de prévention à travers tout le territoire. Il semblerait que les moyens mis en place ne soient pas suffisants, comme le prouve cette terrible histoire.

En 2016, Carnegie Mellon et l’Institut Indraprastha de New Delhi ont lancé une vaste étude portant sur les selfies ou, plutôt, sur les morts provoquées par la prise d’autoportraits en conditions dangereuses.

Pour ce faire, les chercheurs se sont appuyés sur les informations publiées par les médias et sur les réseaux sociaux.

Les selfies et la bêtise humaine ont fait une nouvelle victime En compilant les données, les chercheurs ont alors fait une macabre découverte : 127 personnes avaient trouvé la mort en deux ans en cherchant à se prendre en photo, dont 76 sur le territoire indien.

Suite à ces révélations, les autorités indiennes ont lancé une vaste campagne de communication afin de tenter d’inverser la tendance. Des affiches exhortant les touristes à faire preuve de vigilance, ont ainsi été placées dans les endroits les plus dangereux.

Des barrières ont même été disposées aux abords des falaises afin de dissuader les habitants et les touristes de s’approcher du vide.

L’enfant a fait une chute de plusieurs mètres de haut Il semblerait cependant que cette campagne de communication n’ait pas eu les effets escomptés. Preuve en est, un bébé de dix mois a trouvé tragiquement la mort la semaine dernière, après que ses parents ont tenté de prendre un selfie avec elle.

La scène s’est déroulée dans un centre commercial. Un couple était venu sur place avec leur petite fille pour faire leurs courses.

Après avoir pris une première photo avec leur fille, le père et la mère ont poursuivi leur chemin et ils ont alors emprunté un escalator pour se rendre à l’étage supérieur.

C’est à ce moment que le couple a voulu prendre un deuxième selfie, en posant cette fois leur petite fille sur la rampe de l’escalator.



L’enfant leur a malheureusement échappé des mains et il est tombé à la renverse, faisant une chute de plusieurs mètres de haut.

Les secours sont immédiatement intervenus et le bébé a été transporté de toute urgence à l’hôpital, mais les médecins n’ont pas pu le sauver. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les responsabilités de chacun.



