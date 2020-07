En accord avec Macky Sall : Le Ministre du Tourisme, Alioune Sarr, placé en quarantaine

La liste des autorités de l’Etat placées en quarantaine après avoir été en contact avec des personnes positives à la Covid-19 se rallonge. Après le président de la République, Macky Sall, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et celui de la Justice, Malick Sall, c’est au tour du ministre du Tourisme, Alioune Sarr de s’auto-confiner après avoir été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19.



« Chers amis, j’ai été en contact, ce week-end, avec une personnes dont les résultats des tests à la Covid-19, sont positifs », informe le ministre sur sa page Facebook.



Par conséquent, poursuit Alioune Sarr, « en accord avec le Président de la République, et conformément au protocole sanitaire établi par le Msas, je m’auto-confine à partir de ce lundi 6 juillet 2020, pour une durée de 15 jours », dit-il.



