Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici En appui à la promotion de la paix et de la stabilité régionale: Deux Unités de Police, constitués de sénégalais formées Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Décembre 2020 à 17:41 | | 0 commentaire(s)| Une équipe de formateurs du département d’État américain a terminé le vendredi 11 décembre 2020, 9 semaines de formation pour 270 casques bleus sénégalais de la police et de la gendarmerie nationales, prêts à être déployés dans le cadre de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali en janvier prochain. Cette formation rigoureuse de casques bleus a eu lieu simultanément, au Groupement Mobile d’Intervention de la police nationale sénégalaise à Thiès, et à la Caserne Samba Diéry Diallo de la gendarmerie nationale à Dakar.

“Cette formation s’inscrit dans la continuité des 60 ans de partenariat entre les États-Unis et le Sénégal, et s’assure que les Unités de Police Constituées (FPU) déployées dans les opérations de stabilisation et de maintien de la paix des Nations Unies sont parfaitement habilitées à conduire efficacement leur importante mission. Les États-Unis sont fiers de soutenir ces braves hommes et femmes sénégalais engagés dans la promotion de la paix et de la sécurité à travers le monde”, a déclaré l’ambassadeur Tulinabo Mushingi.



Entamé le 12 octobre, ce programme de formation pour la police et la gendarmerie a été organisé sous l’égide du Bureau International de Lutte Contre les Stupéfiants et les Affaires Criminelles (INL) du département d’État. Une équipe de 10 experts de l’INL a préparé les FPUs à passer l’évaluation requise avant leur prochain déploiement d’une durée de 12 mois au Mali. Les FPUs comptent approximativement 140 officiers de police bien formés et équipés pour le maintien de l’ordre, la protection des personnels et des locaux des Nations Unies, ainsi que pour l’appui aux opérations locales de police.



Le programme de formation comprenait plusieurs phases couronnées par une semaine d’exercices pratiques sur le terrain. Durant ces séries d’exercices de simulation et de mise en situation, les compétences et capacités techniques et tactiques des FPUs ont été évaluées, en faisant appel à leur capacité de prendre des décisions et d’agir ensemble en tant qu’équipe.



A travers cette formation, le groupe des formateurs des États-Unis a été impressionné par le professionnalisme et l’engagement des unités sénégalaises. Cette année marque le 5ème anniversaire de l’appui des États-Unis au déploiement des FPUs du Sénégal.









Accueil Envoyer à un ami Partager