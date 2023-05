En attente du paiement de ses 11,5 milliards FCfa : Bocar Samba Dièye accuse la CBAO de faire traîner la procédure

Président de l’association des clients et sociétaires des institutions financières (ACSIF), Famara Ibrahima Cissé, qui a pris part à cette rencontre avec la presse, confie : « depuis 2008, les biens de Bocar Samba Dièye ont été saisis par la banque et vendus de manière illégale. Et la justice a tranché pour demander à ce que la Cbao dédommage Bocar Samba Dièye, à hauteur de 11 milliards cinq cent millions FCfa. Depuis lors, plusieurs actes d’appels ont été réceptionnés par Bocar Samba Dieye. Parfois même des appels qui ne se justifient guère et qui viennent s’ajouter à d’autres appels qui sont sur place. Parce que depuis lors, la Cbao use de stratagèmes pour allonger la procédure, en quelque sorte, un abus de procédure ».



« Ce qui fait que nous sommes très inquiets par rapport à ce qui va advenir. Parce que les nombreux appels ont entraîné même des appels sur appels. C’est-à-dire pour un même dossier, la banque a eu à produire deux appels successifs. Donc, ce qui ne relève pas du droit et qui fait qu’aujourd’hui, nous sommes très inquiets par rapport à l’issue de cette question », se préoccupe-t-il.



Toutefois, derrière cette situation, le président de l’ACSIF y voit la main de l’Etat marocain, qui selon lui, a grandement porté son soutien à sa banque : « comprenez que, c’est une banque qui est portée par un pays en réalité. La Cbao a le soutien de son pays d’origine, en l’occurrence le Maroc », a-t-il relevé.



C’est dans le même sillage qu’il interpelle aussi à l’Etat du Sénégal et même toute la population sénégalaise, à le soutenir dans ce combat. « Nous ne demandons pas une implication de l’Etat dans les affaires de la justice mais comprenez que Bocar Samba Dieye a besoin d’un soutien. Il a besoin du soutien de la population, mais aussi, il a besoin du soutien de son Etat, comme la Cbao en bénéficie avec son Etat d’origine », invite M. Cissé.



Et de rappeler que « tout au début, il y avait un protocole que Bocar Samba Dièye a signé par méconnaissance. Autrement dit, il y a des clauses que le protocole ne respectait pas. C’est pourquoi lorsque nous avons attaqué ce protocole qui a été signé par méconnaissance, la Cour avait décidé de casser ce protocole. Et ce protocole n’existe plus. On a demandé à la banque d’apporter les papiers justifiant que Bocar Samba Dieye lui doit de l’argent. La banque n’a aucun papier qui prouve que Bocar Samba Dièye lui doit 7 milliards au point de saisir ses biens et de les vendre. Dès lors que la banque n’a pas ces papiers, le tribunal a demandé à ce que ses biens déjà vendus, que la Cbao le dédommage à hauteur de 11 milliards cinq cent millions Cfa ».













sudquotidien.sn