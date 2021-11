En balade à Saint-Louis, ces images touchantes de Marième Faye Sall (Photos)

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Novembre 2021 à 00:38 | | 0 commentaire(s)|

C’est connu de tous, Marième Faye Sall est d’une simplicité qui a conquis le coeur de bon nombre de Sénégalais. La première dame a encore fait réagir certains internautes.



Actuellement à Saint-Louis, Marième Faye Sall revient aux sources auprès d’une partie de sa famille. Masque au visage, vêtue tout en blanc, tresses en l’air et l’air décontractée, la première dame s’est affichée en vraie Saint-Louisienne.



Et, au-delà de cette simplicité dans le mouvement (-elle n’est accompagnée d’aucun garde du corps-), c’est sa complicité avec les personnes rencontrées lors de cette sortie, qui a attiré l’attention des internautes.



Lesquels apprécient particulièrement ces moments chaleureux partagés par Marième Faye Sall et quelques habitants de la ville de Saint-Louis. Saint-Louis, une ville où règne en maire son frère de ministre, Mansour Faye.









