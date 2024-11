En campagne à Bakel : La coalition Wareef promet d’être au service des populations, pour tous les secteurs d’activités

“ Nous voulons aller à l’Assemblée nationale pour être des sentinelles. On va représenter dignement les agriculteurs, pécheurs, éleveurs et tous les acteurs du développement ”, a promis Amadou Ly, lors du passage de caravane à Bakel.



Il a affirmé que la coalition Wareef veut changer l’image de l’Assemblée nationale, en défendant les questions d’intérêt national et à être au service des populations.



La tête de liste nationale de la coalition Wareef, a invité ainsi les populations du département de Bakel, à donner une large majorité à sa coalition.



“ Les nouvelles autorités ont appelé à la rupture. Donc leur parti ne peut pas être au pouvoir et avoir la majorité à l’Assemblée nationale ”, a-t-il déclaré.



“ Ils sont au pouvoir et s’ils obtiennent une majorité à l’Assemblée, ce sera comme une répétition de ce qui était là dans les années précédentes ”, a estimé M. Ly.













APS