En campagne à Thiès : Déthié Fall, leader de la coalition Déthié Fall2024, réitère son amour pour cette ville

« Thiès, une ville que j'ai frequentée. Une ville dans laquelle j'ai résidé pendant des années, dans le cadre de ma formation d'ingénieur à l'Ecole polytechnique de Thiès. J'ai toujours de la joie de venir à Thiès. Surtout, si cette venue bénéficie d'un si magnifique accueil.



Habitants de Thiès, mes profonds remerciements pour cet accueil mémorable, à 19h, à l'heure de Ndogou.



Thiès Ngaye, bène deukk gniari gare. Il faut que Thiès redevienne la capitale du rail.



Populations de Thiès ! Mon ambition pour Thiès est de faire de cette ville historique, à travers le chemin de fer, le carrefour du Sénégal.



De Thiès, je veux desservir le Sénégal suivant 3 axes :

• L'axe Thiès - Tambacounda ;

• L'axe Thiès - Diourbel - Linguère - Ranérou.

• L'axe Thiès - Saint-Louis.



À Thiès, nous devons avoir les infrastructures et installations ferroviaires de qualité et de standing, comparables aux gares des pays développés.



Dans le processus d'élaboration de notre programme d'un Sénégal bon à vivre et beau à voir, nous avons mené un diagnostic approfondi et précis des différentes villes du pays, dont Thiès. Et les constatations sont quasi unanimes : chômage - assainissement - santé - éducation - cadre de vie - éclairage public, etc.



Je prends l'engagement que si vous me faites confiance au soir du 24 mars 2024, d'œuvrer exclusivement à la résolution concrète de vos difficultés.



En collaboration avec les collectivités, j'engagerai des programmes spéciaux destinés à l'éclairage public, à l'assainissement et au cadre de vie.



Je m'engage également à accorder une particulière attention à la mitigation du chômage et du sous-emploi.



L'un des piliers économiques majeur de mon programme, est l'industrialisation.



Et pour Thiès, je m'engage à déployer les programmes de restructuration, de sauvetage et de réhabilitation des industries de Thiès.



Cette initiative permettra de redynamiser la ville et ainsi, de stimuler la création d'emplois de masse pour les jeunes et les femmes.



Mon ambition pour Thiès est grande. »