En campagne dans le Nord/ Amadou Bâ: « Saint-Louis jouera un rôle très déterminant, dans la souveraineté alimentaire de notre pays »

Le candidat Amadou Bâ est largement revenu sur les potentiels dont regorgent la région, notamment sur le rôle déterminant qu'elle peut jouer dans la souveraineté alimentaire du Sénégal.



” On a une politique de souveraineté alimentaire. Et Saint-Louis va jouer un rôle déterminant, parce que la pêche constitue un élément essentiel dans cette politique et si on veut régler la question de l’emploi, on doit revoir ce potentiel qu'est la pêche ”, a-t-il estimé.



Poursuivant, Amadou Bâ promet également de régler le problème de la brèche de Saint-Louis, une fois élu à la tète de la magistrature suprême, au soir du 24 mars prochain.



” Quand on voit la manière dont la brèche évolue, cela montre qu’on doit l’attaquer. On va investir beaucoup d’argent là-dessus. On va aussi chercher des experts, pour régler ce problème une bonne fois pour toutes ”, a-t-il laissé entendre.













Adama Sall (Saint-Louis)