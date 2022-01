En campagne dans leur département : Goudomp déroule le tapis rouge à Ousmane Sonko. La mobilisation a été au rendez-vous dans le département de Goudomp. De kaour à Tanaf en passant par Diattacounda, Simbandi Balante, Djibanar, Goudoump, Samine, Yarang Balante, mangarounkou Santo et Simbadi Brassou les populations, sorties massivement ont acclamé le leader de Pastef, Ousmane Sonko.

Scènes de communions et de partages. Dans la ferveur, jeunes, enfants, femmes et sages ont partagé des moments de joie avec celui qu'ils appellent affectueusement "Essamay". Village après village, commune après commune. Des rassemblements spontanés et festifs ont accueilli Ousmane Sonko et sa délégation.



Burok, un programme intercommunal.

Candidat à la ville de Ziguinchor, Ousmane Sonko effectue une tournée à la rencontre des populations de la Casamance afin d'apporter le message de son programme intitulé Burok (Travail). Ce dernier basé sur une vision intercommunal prend en compte toutes les potentialités economiques de la région selon le leader des Patriotes du Sénégal.



Au cours d'un plaidoyer appuyé, Ousmane Sonko a invité à voter massivement pour les candidats de la coalition Yewwi Askan Wi avec qui, il compte travailler dans le cadre de son programme Burok.



Cette première journée à Goudomp a été aussi marquée par l'hommage rendu à feu Pape Diemé. Dans la commune de Goudomp, Ousmane Sonko a tenu à saluer la mémoire de son jeune frère rappelé à Dieu en 2021. La ziarra au mausolée de Cherif Younouss Aidara à Banghar a été la dernière étape de la tournée dans le Département de Goudomp.

