En caravane dans le département de Mbour: Mame Boye Diao promet de créer une nouvelle économie de la pêche

La campagne électorale bat son plein et Mame Boye Diao n’est pas en reste car il était hier dans village de pêcheurs de Mbaling dans le département de Mbour. Selon lui, il y’a un écart entre la richesse qui existe dans la mer et ceux que les sénégalais vivent. « On a pris nos poissons et la mer pour les donner aux autres. Ces derniers ont donné de l’argent et on ne sait même pas où passer cet argent », regrette-t-il.



A l’en croire, ils n’ont pris aucun sénégalais et vous m’entendez souvent dire que le pêcheur artisanal souffre entre les licences, difficultés d’accès aux financements et autres difficultés. « Je ne parle même pas des femmes qui travaillent aux abords de la mer ou celles qui transforment les produits halieutiques. Si on veut mettre fin à ces difficultés, il faut avoir le courage de créer une nouvelle économie dans le domaine de la pêche. Il faut faire en sorte d’organiser les pêcheurs en coopérative. De ce fait, ils pourront avoir des licences de pêche industrielles qui pourra leur permettre d’avoir un bateau », soutient-il.



L’autre chose, insiste t-il est que les femmes travaillent dans des conditions difficiles. « Quand le bateau s’accoste, elles gardent leurs produits dans des frigos qui ressemblent à des poubelles alors que nous pouvons les accompagner à avoir des chaines de froid. Il y’a certaines qui vont jusqu’à Mbour pour confier leurs poissons. On doit aider les pêcheurs sur la conservation et l’économie de la pêche », dit-il devant une foule en extase. Le leader de la coalition pour un Sénégal nouveau estime qu’il faut redonner la confiance aux jeunes sinon ils vont tenter l’émigration et beaucoup d’entre eux vont périr.



« Nous devons être l’avocat du Sénégal, pour cela, il faut être l’avocat des corps de métier qui travaillent. C’est le partenariat que je signe entre vous et moi. Sur les 19 candidats quand quelqu’un vous dit un discours où il n’y a pas votre intérêt, il faut laisser de côté. Que cela soit moi ou un autre car ce qui est important est que le Sénégal aille de l’avant et qu’il puisse se développer car il a beaucoup de richesses. Cette richesse il faut la rendre à ceux qui travaillent dur », prône-t-il.



Par la même occasion, il demande aux militants de se mobiliser jusqu’à dimanche. « Nous sommes dans l’époque des réseaux sociaux. Ils peuvent attendre jusqu’à samedi pour dire que je renonce à ma candidature alors que ce n’est pas vrai, je vais aller à l’élection présidentielle », rassure-t-il.