En cas de victoire aux Législatives : El Malick Ndiaye annonce la mise en place d’une Haute Cour de justice pour poursuivre Macky et Cie La coalition Pastef a fait face à la presse ce mardi, à quelques jours des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2024 à 22:14

Lors de ce point de presse, le ministre des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a annoncé la création d’une Haute cour de justice pour poursuivre le régime de l’ancien président Macky Sall.



Et pour réussir cette mission, M. Ndiaye estime qu’il faut impérativement remporter ces élections législatives car, dit-il, le régime sortant a maquillé certains textes pour éviter des poursuites judiciaires.



Selon El Malick Ndiaye, l’éventualité de cette Haute Cour suscite une agitation notable parmi les anciens membres du gouvernement de Macky Sall. « Ils sont conscients qu’ils devront rendre des comptes devant la justice », a-t-il déclaré, ajoutant que c’est l’une des raisons pour lesquelles « ils s’agitent de tous côtés ».



Ousmane Wade