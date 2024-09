Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici En déplacement à Mbour : Mme Khady Diène Gaye et une délégation gouvernementale présentent les condoléances aux familles des victimes Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2024 à 19:31 | | 0 commentaire(s)| Une délégation gouvernementale composée de Madame Khady Diène Gaye, ministre de la jeunesse du sport et de la culture et de M. Serigne Gueye Diop, ministre de l’industrie et du Commerce, du maire de Mbour, ainsi que des services déconcentrés, se sont rendus à Thiocé, chez le chef de quartier, pour présenter ses condoléances après le drame qui a frappé la commune de Mbour, causant de nombreuses victimes.

Prenant la parole, le porte-parole des chefs de quartier, Malang Camara, est revenu sur les premières mesures prises à la suite de l'annonce de la tragédie : « Dès que nous avons appris la nouvelle, nous avons organisé une réunion pour réagir au plus vite. Nous avons contacté toutes les familles », a-t-il expliqué. Il a également lancé un appel au gouvernement pour anticiper de telles situations à l'avenir. « Nous ne pouvons que sensibiliser, c’est pourquoi nous demandons à l’État d’être plus vigilant, notamment sur la vente de carburant », a-t-il ajouté, avant de remercier les autorités pour leur déplacement.



De leur côté, les porte-parole des victimes ont unanimement estimé que ce qui s’est produit relève de la volonté divine. « Ce qui s’est passé est la volonté de Dieu. Nous n’avons rien à reprocher à quiconque », ont-ils souligné.



Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a également pris la parole pour exprimer sa gratitude envers le gouvernement : « Depuis dimanche, Mbour traverse une situation déplorable, et la visite des autorités est à saluer. J’ai personnellement perdu plus de 20 membres de ma famille. L'immigration clandestine ne se justifie plus. Il est urgent d'engager une réflexion profonde, avec l'implication de tout le monde », a-t-il déclaré.



Le représentant du conseil départemental, prenant la parole à son tour, a réitéré la nécessité de trouver des solutions pour éradiquer ce phénomène tragique.



M. Serigne Gueye Diop, ministre de l’industrie et du commerce, qui accompagnait Mme Khady Diène Gaye, a exprimé sa profonde tristesse : « Depuis que j'ai reçu l’information, je dors difficilement. Je pense qu’en créant des zones industrielles à Mbour et des agropoles, nous pourrions freiner ce phénomène. Et nous allons travailler en ce sens », a-t-il assuré.



Mme Khady Diène Gaye, chef de la délégation gouvernementale, a débuté son discours par des prières pour les victimes : « Je ne serai pas longue. Je suis ici sur ordre du président de la République. Ce qui s’est passé touche tout le département de Mbour. Le président m’a demandé de venir, et il rejoindra sans doute le mouvement.



Le phénomène de l’immigration clandestine est un combat que le gouvernement mène avec détermination, et nous mettrons tout en œuvre pour l’éradiquer. J’appelle les jeunes à la patience et à la confiance en notre président. Aux autorités religieuses et coutumières, je demande d’intensifier la sensibilisation auprès des jeunes pour contribuer à cette lutte. »



Elle a conclu en rassurant les jeunes : « Restez dans ce pays, car bientôt des solutions d'urgence seront mises en place pour lutter contre ce fléau. »



