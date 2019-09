En détention préventive : Adama Gaye entame une grève de la faim

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste Adama Gaye, inculpé pour offense au Chef de l’Etat d’atteinte à la sûreté de l’Etat, commence en a marre de la prison. Il a décidé d’observer ce lundi, une grève de la faim. « Adama informe l'opinion nationale et internationale qu'il a décidé depuis ce matin du 9 septembre 2019 d'entamer une grève de la faim totale.



Il proteste contre son maintien en détention arbitraire et les conditions illégales de ce confinement dans les geôles de Macky Sall », a alerté son avocat, Me Khoureychi Bâ.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos