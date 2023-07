En fin de mission au Sénégal : Phillipe Lalliot élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre national du Lion

« Je m'apprête à quitter Dakar. Je voulais remercier les membres du Gouvernement sénégalais et tous leurs collaborateurs, pour tout le travail qui a été mené ensemble, pour tous les projets, toutes les initiatives portées ensemble dans l'intérêt de nos deux pays. Et puis, je veux aussi remercier tout particulièrement le Président Macky Sall, envers qui j'ai le plus grand respect. Je dois dire que je suis à la fois très honoré et très ému d'avoir été élevé par lui, ce soir, (ndlr:hier jeudi) à la dignité de Grand Officier de l'Ordre national du Lion », a déclaré Philippe Lalliot.



Le partenariat entre le Sénégal et la France renforcé



Philippe Lalliot salue la portée de la relation entre l’Hexagone et le pays de la Téranga. « J'ai eu une immense fierté à être l'ambassadeur de France au Sénégal, ces quatre dernières années. Ce séjour aura été particulièrement dense. Je pense que le partenariat entre nos deux pays, très actif, très dynamique, très confiant, sort renforcé de ces quatre années, et ce, dans tous les domaines qu'il couvre. C'est une particularité de la relation entre le Sénégal et la France, que de couvrir tous les sujets de coopération : politique, économie, sport, culture, formation, éducation… »



« Tout cela, rassemblé autour de la jeunesse. C'est la priorité qui s'est imposée à nos deux pays, ces dernières années. Je crois que l'idée d'avoir la jeunesse comme fil conducteur de nos actions concertées dans ce partenariat (...), permet de traiter beaucoup de sujets », assure Philippe Lalliot.















Tribune