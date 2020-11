En fin de mission aux côtés du Président Macky Sall: Mahammad Boun Abdallah Dionne réaffirme son engagement et sa loyauté

Mardi 3 Novembre 2020 à 21:17

En fin de mission aux côtés du Président Macky Sall, l’ancien PM Mahammad Boun Abdallah Dionne, présent à la cérémonie de présentation de condoléances, a tenu à remercier le Chef de l’Etat pour la confiance qu’il lui a accordé pendant plus de 6 ans et demi.



Dionne a réaffirmé son engagement et sa loyauté au Président Macky Sall et se dit prêt à toujours l’accompagner au service de la Nation.







