En garde vue au commissariat de Jaaxaay : L’agent de la structure Kabirex avait pompé 3 millions F CFA sur son compte commercial P. S. Guissé est en garde vue dans les locaux du commissariat d’arrondissement de Jaaxaay depuis avant-hier, pour escroquerie via les supports électroniques (retrait frauduleux par Wave).

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Avril 2025 à 12:14 | | 0 commentaire(s)|

Selon les sources du quotidien « EnQuête », la structure Kabirex a été victime d’un retrait frauduleux de trois millions de francs CFA sur son compte commercial Wave, en ce début du mois. Elle a ainsi déposé une plainte.



Une enquête a été ouverte par les limiers et une réquisition adressée à Wave. Ce qui a permis, selon nos interlocuteurs, d’établir que le téléphone utilisé pour effectuer les transactions appartenait à P. S. Guissé, un ancien employé de la structure. Interpellé par les limiers, il a été conduit au commissariat.



Sur place, nous dit le journal, il n’a pas mis du temps à reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Face aux enquêteurs, rapportent nos interlocuteurs, il a déclaré avoir remis l'argent à un ami pour qu'il le garde. Après vérification, il a précisé que 245 000 F CFA avaient été envoyés à un marabout résidant à Kaffrine pour des activités mystiques. Ce dernier, informé par téléphone, a finalement restitué la somme.



Poursuivant, il a déclaré que 1 900 000 F CFA avaient été confiés à son voisin du nom d’A. Aziz, que son frère A. Guissé est allé récupérer pour le mettre à la disposition de la police. Il a également déclaré avoir envoyé 50 000 F CFA à un premier marabout et 52 000 F CFA à un deuxième, mais ces transactions restent introuvables.



Quant au téléphone iPhone 11 qui a servi à effectuer les transactions frauduleuses, il avait été remis par le suspect à un individu. Lorsqu'il a été contacté, ce dernier, qui se trouvait à Kaolack, a déclaré l'avoir confié à un tiers pour qu'il soit acheminé au commissariat. La somme prévue d’être récupérée est de deux millions cent quarante-cinq mille francs CFA, tandis que huit cent cinquante cinq mille francs CFA restent sans justification claire



