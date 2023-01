Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici En grande difficulté cette saison : Six mois après, Liverpool regrette toujours le départ de Sadio Mané Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2023 à 10:49 | | 0 commentaire(s)| Après huit années passées sur les pelouses de la Premier League, Sadio Mané a été vendu par Liverpool au Bayern Munich pour une somme de 32 millions d’euros. Un transfert qui représente une véritable aberration aux yeux de Merson, spécialiste du football anglais pour Sky Sport . S Tribune

« Je l’ai dit dès le premier jour, à mon avis, vendre Sadio Mané était la pire des affaires. Ce type marque de très gros buts. Je vous les passe en revue : ouvertures de score, égalisations, buts gagnants dans les dernières minutes, de grands buts. Il était le leader de l’attaque et pour moi, la raison de son départ je ne l’ai toujours pas comprise».



Recruté pour une somme avoisinant les 100 millions d’euros, Darwin Nuñez (9 buts, 3 passes décisives en 22 rencontres toutes compétitions confondues) était censé être son remplaçant. Un échec pour le moment alors que l’Uruguayen peine à s’adapter au style de jeu imposé par Jürgen Klopp.



Une erreur de casting que les Reds payent dans cette entame de saison : «Darwin Nuñez ne joue pas dans la même catégorie en ce moment. Il ne vient pas du même championnat. Leurs problèmes à l’arrière commencent à l’avant. Ils ne ferment pas le jeu en tant qu’équipe. On pouvait parler du talent des trois attaquants, mais il y a aussi le fait qu’ils empêchaient l’adversaire de progresser», a poursuivi Merson toujours pour Sky Sport.





