En hommage à feu Abdoulaye Thiam du 12e Gaindé: Aly Ngouille Ndiaye exige la Coupe d’Afrique à Linguère

Suite à la victoire des Lions du Sénégal à la 33e coupe d’Afrique des nations, le maire de Linguère, l’ancien ministre de l’intérieur du Sénégal, Aly Ngouye Ndiaye, exige la coupe à Linguère. En effet, ce dernier de rappeler que feu Abdoulaye Thiam dit Boye Thiam 12e Gaindé, natif de Linguère, de son vivant, a toujours accompagné le Onze national. Hélas, le 12e Abdoulaye Thiam dit Boye Thiam n’est plus, au moment où le Sénégal remporte sa première CAN de 2021.



Dans "Rewmi", l’édile de Linguère d’ajouter que comme Boye Thiam 12e Gaindé a toujours souhaité que le Sénégal remporte la CAN, il est plus judicieux d’au moins d’apporter l’étoile à Linguère, terre qui abrite la tombe du défunt.



Amener la coupe d’Afrique à Linguère demeure et reste le vœu, le souhait d’Aly Ngouye Ndiaye, pour rendre hommage à feu Abdoulaye Thiam dit Boye Thiam, 12e Gaindé de l’équipe nationale de football.