En image: Moustapha Guirassy acheminé en salle de scanner, le chauffeur en soins intensifs Le Député, Ancien ministre et Maire de Kégoudou, M. Moustapha Guirassy se porte bien. Sur la photo, on l'achemine à la salle de scanner. Il est conscient.

Son chauffeur est un peu fatigué et il est en soins intensifs.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Septembre 2021 à 15:31 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos