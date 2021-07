En images: La Tabaski des talibés de Ziguinchor chez leur papa de coeur, Abdoulaye Baldé Encore une fois, les talibés de Ziguinchor ont été les vedettes de la Tabaski de cette année, qu'ils ont désormais l'habitude de passer chez le maire de la localité, Abdoulaye Baldé, appelé "Papa de coeur". Ces derniers s'en sont donnés à coeur joie et ont une fois de plus montré leur gratitude envers M. Baldé, en formulant des prières.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juillet 2021 à 16:22













