En images - Tournée économique: Macky Sall démarre par "Jamm Bugum" Le Président Macky Sall a démarré sa tournée économique dans le Sine et le Saloum à Niakhar, par une visite des champs de mil de l’ASC JAMM BUGUM. Le Chef de l’Etat a été chaleureusement accueilli par les élus locaux et les autorités de la localité.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Septembre 2020 à 14:15









