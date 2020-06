En images - Yoff Plage ce week-end: "Chère" Covid -19, qui es-tu ? Nous, on vit !!!! Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juin 2020 à 19:20 commentaire(s)| Les Sénégalais ne s'occupent plus de la Covid-19 et vivent comme bon leur semble. Un tour à la plage de la BCEAO de Yoff et l'on est édifié sur l'état d'esprit qui prévaut. Avec 102 morts, on est plus émus !













